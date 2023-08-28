«По 70-100 ракет одновременно уже не будет» – ГУР о количестве ракет в РФ

Армия РФ готовится к ракетному террору и этой осенью, однако вряд ли он будет таким массированным, как в прошлом году, считает заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

«Таких массированных обстрелов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно – вероятнее всего, уже не будет: россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как это было в прошлом году», — сказал Скибицкий в комментарии РБК-Украина, сообщает ГУ разведки МО Украины.

Также по данным разведки, в РФ сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), способных преодолевать расстояние более 500 километров и которыми армия РФ чаще всего атакует разные регионы Украины.

«Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» – это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, вместе с тем общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, составляет около 100 ракет», — уточнил Скибицкий.

Он также добавил, что на вооружении россиян может быть около 75 аэробалистических ракет «Кинжал», а также 150 ракет Х-22, которые агрессор стремится усовершенствовать.

В разведке отметили, что в августе россияне запланировали изготовить 6 «Кинжалов», 30 «Искандеров-М», 12 «Искандеров-К», 20 «Калибров», около 40 Х-101. Впрочем, фактический выпуск отдельных видов ракет отстает от планов.

«Неспособность РФ изготовить ракеты в планируемых объемах привела к изменению тактики обстрелов: теперь агрессор комбинирует ракеты разного класса, более тщательно выбирает цели, тщательно определяет маршруты для обхода системы ПВО Украины, а также быстрее принимает решение о нанесении ударов», — сказал Скибицкий.