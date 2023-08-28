«По 70-100 ракет одночасно вже не буде» – ГУР про кількість ракет у РФ

Армія РФ готується до ракетного терору і цієї осені, однак навряд чи він буде таким масованим, як торік, вважає заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Таких масованих обстрілів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно – найімовірніше, вже не буде: росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитись своєї цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як це було минулого року», – сказав Скібіцький у коментарі РБК-Україна, повідомляє ГУ розвідки МО України.

Також за даними розвідки, у РФ зараз залишається щонайменше 585 ракет (без урахування Х-22), здатних долати відстань понад 500 кілометрів і якими армія РФ найчастіше атакує різні регіони України.

«Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети «Іскандер», то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси «Калібрів» – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, за нашими підрахунками, становить близько 100 ракет», – уточнив Скібіцький.

Він також додав, що на озброєнні росіян може бути близько 75 аеробалістичних ракет «Кинджал», а також 150 ракет Х-22, які агресор прагне вдосконалити.

У розвідці зазначили, що у серпні росіяни запланували виготовити 6 «Кинджалів», 30 «Іскандерів-М», 12 «Іскандерів-К», 20 «Калібрів», близько 40 Х-101. Утім фактичний випуск окремих видів вказаних ракет відстає від планів.

«Нездатність РФ виготовити ракети у запланованих обсягах призвела до зміни тактики обстрілів: тепер агресор комбінує ракети різного класу, більш ретельно обирає цілі, прискіпливо визначає маршрути для обходу системи ППО України, а також швидше ухвалює рішення про нанесення ударів», – сказав Скібіцький.