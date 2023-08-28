Ліжка «на замку» та низка порушень: Олексіївську колонію перевірили у Харкові
Працівники Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини виявили низку порушень прав засуджених в «Олексіївській виправній колонії № 25» у Харківській області.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його даними, на час відвідування в установі перебували 722 засуджених. У колонії створені належні побутові умови для утримуваних осіб, налагоджена робота щодо оформлення паспортів засудженим.
«Серед порушень: в деяких спальних приміщеннях не забезпечена норма площі з розрахунку на одного засудженого. В дисциплінарному ізоляторі установи наявні умови щодо закриття на замок відкидних ліжок, що є додатковим каральним елементом під час покарання, оскільки засуджені позбавлені можливості сидіти та лежати на ліжку протягом дня», – розповів Лубінець.
За його словами, ці порушення адміністрація колонії усунула одразу.
Також фахівці виявили, що в колонії порушені права засуджених на працю та на контакти із зовнішнім світом, оскільки в установі належним чином не забезпечено можливість надсилання електронних звернень.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини виявили низку порушень прав засуджених в «Олексіївській виправній колонії № 25» у Харківській області.".