Ліжка «на замку» та низка порушень: Олексіївську колонію перевірили у Харкові

Працівники Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини виявили низку порушень прав засуджених в «Олексіївській виправній колонії № 25» у Харківській області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, на час відвідування в установі перебували 722 засуджених. У колонії створені належні побутові умови для утримуваних осіб, налагоджена робота щодо оформлення паспортів засудженим.

«Серед порушень: в деяких спальних приміщеннях не забезпечена норма площі з розрахунку на одного засудженого. В дисциплінарному ізоляторі установи наявні умови щодо закриття на замок відкидних ліжок, що є додатковим каральним елементом під час покарання, оскільки засуджені позбавлені можливості сидіти та лежати на ліжку протягом дня», – розповів Лубінець.

За його словами, ці порушення адміністрація колонії усунула одразу.

Також фахівці виявили, що в колонії порушені права засуджених на працю та на контакти із зовнішнім світом, оскільки в установі належним чином не забезпечено можливість надсилання електронних звернень.