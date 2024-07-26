Путину следует пересмотреть свою позицию, КНР теряет терпение — Сикорский

Перед Саммитом мира в Швейцарии Путин продиктовал условия, которые де-факто заставили бы Украину капитулировать. Они сейчас другие, чем были сначала, и в этом смысле Украина выигрывает. Но Путину следует пересмотреть свою позицию. У него заканчиваются танки, его экономика медленно рушится, а китайские товарищи теряют терпение. Мы должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она могла договориться о мире, в котором она сможет жить.