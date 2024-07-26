Путіну слід переглянути свою позицію, КНР втрачає терпіння – Сікорський
Фото: Владислав Мусиенко/РАР
Перед Самітом миру у Швейцарії Путін продиктував умови, які б де-факто змусили Україну капітулювати. Вони зараз інші, ніж були спочатку, і в цьому сенсі Україна виграє. Але Путіну слід переглянути свою позицію. У нього закінчуються танки, його економіка повільно руйнується, а китайські товариші втрачають терпіння. Ми повинні продовжувати надавати допомогу Україні, щоб вона могла домовитися про мир, у якому вона зможе жити.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, мир, перемирие, путін, условия;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:24;
Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед Самітом миру у Швейцарії Путін продиктував умови, які б де-факто змусили Україну капітулювати. Вони зараз інші, ніж були спочатку,…".