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Путіну слід переглянути свою позицію, КНР втрачає терпіння – Сікорський

Політика 11:24   26.07.2024
Радослав Сікорський
міністр закордонних справ Польщі
Путіну слід переглянути свою позицію, КНР втрачає терпіння – Сікорський Фото: Владислав Мусиенко/РАР

Перед Самітом миру у Швейцарії Путін продиктував умови, які б де-факто змусили Україну капітулювати. Вони зараз інші, ніж були спочатку, і в цьому сенсі Україна виграє. Але Путіну слід переглянути свою позицію. У нього закінчуються танки, його економіка повільно руйнується, а китайські товариші втрачають терпіння. Ми повинні продовжувати надавати допомогу Україні, щоб вона могла домовитися про мир, у якому вона зможе жити.

Автор: Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед Самітом миру у Швейцарії Путін продиктував умови, які б де-факто змусили Україну капітулювати. Вони зараз інші, ніж були спочатку,…".