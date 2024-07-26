Путіну слід переглянути свою позицію, КНР втрачає терпіння – Сікорський

Перед Самітом миру у Швейцарії Путін продиктував умови, які б де-факто змусили Україну капітулювати. Вони зараз інші, ніж були спочатку, і в цьому сенсі Україна виграє. Але Путіну слід переглянути свою позицію. У нього закінчуються танки, його економіка повільно руйнується, а китайські товариші втрачають терпіння. Ми повинні продовжувати надавати допомогу Україні, щоб вона могла домовитися про мир, у якому вона зможе жити.