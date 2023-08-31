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Антисанітарія та порушення прав: які умови у Харківському СІЗО (фото)

Суспільство 19:15   31.08.2023
Олена Нагорна
Антисанітарія та порушення прав: які умови у Харківському СІЗО (фото)

Антисанітарія, переповнені камери, не приймають посилки від родичів. Такі умови у Харківському слідчому ізоляторі констатувала комісія уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляє в телеграмі сам омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, під час візиту комісії в установі перебував 1521 ув’язнений та засуджений.

Перевіряльники виявили низку порушень, серед яких:

▪️ недотримання правил санітарії та гігієни в камерах;

▪ порушення встановлених норм площі внаслідок переповнення камер;

▪️ в окремих спальних приміщеннях ліжка розташовані впритул одне до одного, що порушує право засуджених на приватність;

▪ порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу;

▪ спільне розміщення осіб, взятих під варту, та засуджених, внаслідок чого порушуються вимоги закону України “Про попереднє ув’язнення”.

Під час конфіденційних бесід із представниками омбудсмена, ув’язнені та засуджені стверджували, що адміністрація СІЗО взагалі не приймає посилки.


Фото: Дмитро Лубінець

“Для усунення вказаних порушень буде вжито усіх заходів, передбачених законодавством, а також попередження їх у подальшому”, – пише Лубінець.

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Нагадаємо, що приблизно такі ж висновки щодо Харківського слідчого ізолятора були у комісії Офісу омбудсмена ще у 2020 році.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 19:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Антисанітарія, переповнені камери, не приймають посилки від родичів. Такі умови у Харківському слідчому ізоляторі констатувала комісія уповноваженого Верховної Ради з прав людини.".