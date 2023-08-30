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Заборона сидіти й лежати у вільний час: ще одну колонію перевірили у Харкові

Суспільство 15:07   30.08.2023
Вікторія Яковенко
Заборона сидіти й лежати у вільний час: ще одну колонію перевірили у Харкові Фото: Дмитро Лубінець

У Харкові перевірили ДУ «Холодногірська виправна колонія (№18)» та виявили низку порушень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами в колонії виявили порушення прав засуджених на приватність, а саме: в деяких спальних приміщеннях ліжка розташовані впритул, також недотримання правил протипожежної безпеки.

Крім цього, в установі зафіксували, що засудженим забороняється сидіти та лежати на ліжках у вільний час, передбачений розпорядком дня.

«Недотримання встановленої норми площі житлових приміщень з розрахунку на одного засудженого, яка в окремих випадках менша 4-х квадратних метрів, у дисциплінарному ізоляторі відкидні ліжка закриваються на замок, що є додатковим каральним елементом під час покарання. Засуджені не мають змоги сидіти та лежати на ліжках протягом дня, внаслідок чого змушені робити це на підлозі камери. Чисельні порушення права засуджених на працю та захист від експлуатації. Порушення права засуджених на контакти із зовнішнім світом, оскільки за 2023 рік із установи не було надіслано жодного звернення, як електронного, так і письмового», – додав Лубінець.

Він також зазначив, що колонія зазнала значних пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу РФ. Наразі будівлі вже відновили.

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Фото: Дмитро Лубінець

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 15:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перевірили ДУ «Холодногірська виправна колонія (№18)» та виявили низку порушень.".