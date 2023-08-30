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В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)

Общество 15:07   30.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото) Фото: Дмитрий Лубинец

В Харькове проверили ГУ «Холодногорская исправительная колония (№18)» и выявили ряд нарушений.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, в колонии выявили нарушения прав осужденных на конфиденциальность, а именно: в некоторых спальных помещениях кровати расположены в упор, также несоблюдение правил противопожарной безопасности.

Кроме того, в учреждении зафиксировали, что осужденным запрещается сидеть и лежать на кроватях в свободное время, предусмотренное распорядком дня.

«Несоблюдение установленной нормы площади жилых помещений в расчете на одного осужденного, которая в отдельных случаях меньше 4-х квадратных метров, в дисциплинарном изоляторе откидные кровати закрываются на замок, являющийся дополнительным карательным элементом во время наказания. Осужденные не могут сидеть и лежать на кроватях в течение дня, в результате чего вынуждены делать это на полу камеры. Многочисленные нарушения права осужденных на труд и защиту от эксплуатации. Нарушение прав осужденных на контакты с внешним миром, поскольку за 2023 год из учреждения не было направлено ни одного обращения как электронного, так и письменного», — добавил Лубинец.

Он также отметил, что колония получила значительные повреждения в результате ракетных обстрелов РФ. Сейчас здание уже восстановили.

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Фото: Дмитрий Лубинец

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 15:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проверили ГУ «Холодногорская исправительная колония (№18)» и выявили ряд нарушений.".