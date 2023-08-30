В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)
В Харькове проверили ГУ «Холодногорская исправительная колония (№18)» и выявили ряд нарушений.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, в колонии выявили нарушения прав осужденных на конфиденциальность, а именно: в некоторых спальных помещениях кровати расположены в упор, также несоблюдение правил противопожарной безопасности.
Кроме того, в учреждении зафиксировали, что осужденным запрещается сидеть и лежать на кроватях в свободное время, предусмотренное распорядком дня.
«Несоблюдение установленной нормы площади жилых помещений в расчете на одного осужденного, которая в отдельных случаях меньше 4-х квадратных метров, в дисциплинарном изоляторе откидные кровати закрываются на замок, являющийся дополнительным карательным элементом во время наказания. Осужденные не могут сидеть и лежать на кроватях в течение дня, в результате чего вынуждены делать это на полу камеры. Многочисленные нарушения права осужденных на труд и защиту от эксплуатации. Нарушение прав осужденных на контакты с внешним миром, поскольку за 2023 год из учреждения не было направлено ни одного обращения как электронного, так и письменного», — добавил Лубинец.
Он также отметил, что колония получила значительные повреждения в результате ракетных обстрелов РФ. Сейчас здание уже восстановили.
Читайте также: Кровати «на замке» и ряд нарушений: Алексеевскую колонию проверили в Харькове
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове проверили еще одну колонию: есть нарушения (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проверили ГУ «Холодногорская исправительная колония (№18)» и выявили ряд нарушений.".