«Як у в’язниці». Підопічні інтернату з Харківщини звернулись до омбудсмена
Вихованці Оскілького психоневрологічного інтернату, які торік у березні евакуювалися з Харківщини на Хмельниччину, поскаржилися на умови.
«Працівники нашого Офісу та громадськості відвідали Голозубинецьке відділення стаціонарного догляду Дунаєвецького психоневрологічного інтернату, у якому з березня 2022 року перебувають підопічні з Харківської області. Виявлено чимало порушень, через які самі підопічні скаржаться, що живуть, «як у в’язниці», – повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що підопічним видають ліки на підставі листків призначень, які велися ще до евакуації, а нового огляду лікар-психіатр не проводив. У пацієнтів немає жодного дозвілля та не здійснюється трудотерапія.
Майже всі двері у житловому корпусі закладу без дверних ручок, їх може відчинити тільки персонал.
Лубінець зазначив, що ситуація в інтернаті перебуває на його особистому контролі, а усі акти реагування будуть скеровані до компетентних органів для усунення порушень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: интернат, Лубинец, нарушение, омбудсмен, подопечные, тюрьма, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вихованці Оскілького психоневрологічного інтернату, які торік у березні евакуювалися з Харківщини на Хмельниччину, поскаржилися на умови.".