«Як у в’язниці». Підопічні інтернату з Харківщини звернулись до омбудсмена

Вихованці Оскілького психоневрологічного інтернату, які торік у березні евакуювалися з Харківщини на Хмельниччину, поскаржилися на умови.

«Працівники нашого Офісу та громадськості відвідали Голозубинецьке відділення стаціонарного догляду Дунаєвецького психоневрологічного інтернату, у якому з березня 2022 року перебувають підопічні з Харківської області. Виявлено чимало порушень, через які самі підопічні скаржаться, що живуть, «як у в’язниці», – повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що підопічним видають ліки на підставі листків призначень, які велися ще до евакуації, а нового огляду лікар-психіатр не проводив. У пацієнтів немає жодного дозвілля та не здійснюється трудотерапія.

Майже всі двері у житловому корпусі закладу без дверних ручок, їх може відчинити тільки персонал.

Лубінець зазначив, що ситуація в інтернаті перебуває на його особистому контролі, а усі акти реагування будуть скеровані до компетентних органів для усунення порушень.