15 населенных пунктов на Харьковщине обстреляли, есть погибший — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. «Досталось» многим населенным пунктам, в том числе — двум городам.
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них: Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой. По Петропавловке Купянского района пришелся авиаудар.
Наиболее трагичные последствия российского терроризма — в селе Изюмское.
«В с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, произошедшего с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения», — написал Синегубов.
В Волчанске армия РФ повредила жилой дом и детсад, в Волчанских Хуторах — частный дом.
«В 15:00 оккупанты нанесли удары по пгт Ковшаровка Купянского района. Без пострадавших. В 21:25 враг обстрелял г. Купянск, горел гараж и автомобиль«, — дополнил картину начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, погибший, пожар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. «Досталось» многим населенным пунктам, в том числе — двум городам".