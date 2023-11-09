15 населенных пунктов на Харьковщине обстреляли, есть погибший — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки. «Досталось» многим населенным пунктам, в том числе — двум городам.

Из минометов и артиллерии россияне обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них: Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск, Купянск, Купянск-Узловой. По Петропавловке Купянского района пришелся авиаудар.

Наиболее трагичные последствия российского терроризма — в селе Изюмское.

«В с. Изюмское Изюмского района в результате артобстрела, произошедшего с 13:00 до 16:30, погиб гражданский мужчина 1975 года рождения», — написал Синегубов.

В Волчанске армия РФ повредила жилой дом и детсад, в Волчанских Хуторах — частный дом.

«В 15:00 оккупанты нанесли удары по пгт Ковшаровка Купянского района. Без пострадавших. В 21:25 враг обстрелял г. Купянск, горел гараж и автомобиль«, — дополнил картину начальник ХОВА.

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