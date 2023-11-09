Live
  • Чт 09.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.45

Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах

Происшествия 08:09   09.11.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:09

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что находится в Барселоне

Он участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро» в поисках инвестиций для восстановления Харькова.

«Главная моя задача — вернуть в город людей. И именно такие конгрессы дают хорошую возможность заинтересовать инвесторов вкладываться именно в Харьков и приступить к его восстановлению», — написал Терехов в telegram.

Терехов на выставке в Барселоне 9 ноября 2023 4
Фото: telegram Игоря Терехова

07:00

Генштаб сообщил про авиаудары и шесть атак под Купянском

За минувшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине авиаудары по селу Петропавловка.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 6 атак противника», — сообщили в утренней сводке ГШ.

06:56

Ночь в Харькове — без тревог, соседний регион атаковали ракетой

Ночь с 8 на 10 ноября прошла в Харькове и области без единой воздушной тревоги. Отбой прозвучал в 17:53. В дальнейшем предупреждений от Воздушных сил ВСУ относительно угроз для региона «с неба» не поступало.

В целом по Украине массовых атак «шахедами» или ракетами также не зафиксировано. Однако около половины третьего ночи армия РФ осуществила пуск ракеты в сторону Днепропетровской области. Взрывы были слышны в Днепре. Генштаб сообщил о запуске двух ракет — Х-31 и Х-59 — и сбитии одной из них (Х-59).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах
Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах
09.11.2023, 08:09
Демонтаж трамвайной линии на Веснина. Кто выполнял работы, выяснили в суде
Демонтаж трамвайной линии на Веснина. Кто выполнял работы, выяснили в суде
08.11.2023, 21:42
«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ
«Залужный» призвал к перевороту. Фейковые видео прокомментировал полковник ВСУ
07.11.2023, 23:04
Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»
Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»
09.11.2023, 08:00
Армия РФ ночью била по Украине ракетами, на Харьковщине — авиаудар — Генштаб
Армия РФ ночью била по Украине ракетами, на Харьковщине — авиаудар — Генштаб
09.11.2023, 07:14
Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз
08.11.2023, 20:39

Новости по теме:

07:14
Армия РФ ночью била по Украине ракетами, на Харьковщине — авиаудар — Генштаб
22:35
Главные новости Харькова 8.11: город лишат денег, Скакун не знал об отставке
19:11
Враг шесть раз пытался атаковать на Харьковщине и бил из артиллерии — Генштаб
07:31
Четыре авиаудара, шесть атак: Генштаб сообщил, как прошли сутки на Харьковщине
19:23
Войска РФ пять раз атаковали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 08:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".