Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
08:09
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что находится в Барселоне
Он участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро» в поисках инвестиций для восстановления Харькова.
«Главная моя задача — вернуть в город людей. И именно такие конгрессы дают хорошую возможность заинтересовать инвесторов вкладываться именно в Харьков и приступить к его восстановлению», — написал Терехов в telegram.
07:00
Генштаб сообщил про авиаудары и шесть атак под Купянском
За минувшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине авиаудары по селу Петропавловка.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 6 атак противника», — сообщили в утренней сводке ГШ.
06:56
Ночь в Харькове — без тревог, соседний регион атаковали ракетой
Ночь с 8 на 10 ноября прошла в Харькове и области без единой воздушной тревоги. Отбой прозвучал в 17:53. В дальнейшем предупреждений от Воздушных сил ВСУ относительно угроз для региона «с неба» не поступало.
В целом по Украине массовых атак «шахедами» или ракетами также не зафиксировано. Однако около половины третьего ночи армия РФ осуществила пуск ракеты в сторону Днепропетровской области. Взрывы были слышны в Днепре. Генштаб сообщил о запуске двух ракет — Х-31 и Х-59 — и сбитии одной из них (Х-59).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, ночь, обстрелы, хроника;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".