Главные новости Харькова 9 ноября: Терехов уехал, Генштаб сообщил об обстрелах

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:09

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что находится в Барселоне

Он участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро» в поисках инвестиций для восстановления Харькова.

«Главная моя задача — вернуть в город людей. И именно такие конгрессы дают хорошую возможность заинтересовать инвесторов вкладываться именно в Харьков и приступить к его восстановлению», — написал Терехов в telegram.

07:00

Генштаб сообщил про авиаудары и шесть атак под Купянском

За минувшие сутки Генштаб ВСУ зафиксировал на Харьковщине авиаудары по селу Петропавловка.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 6 атак противника», — сообщили в утренней сводке ГШ.

06:56

Ночь в Харькове — без тревог, соседний регион атаковали ракетой

Ночь с 8 на 10 ноября прошла в Харькове и области без единой воздушной тревоги. Отбой прозвучал в 17:53. В дальнейшем предупреждений от Воздушных сил ВСУ относительно угроз для региона «с неба» не поступало.

В целом по Украине массовых атак «шахедами» или ракетами также не зафиксировано. Однако около половины третьего ночи армия РФ осуществила пуск ракеты в сторону Днепропетровской области. Взрывы были слышны в Днепре. Генштаб сообщил о запуске двух ракет — Х-31 и Х-59 — и сбитии одной из них (Х-59).