7 атак россиян отбили на Купянском направлении возле Синьковки — Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Терновую, Избицкое, Старицу Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, Генштаб ВСУ, миномет, обстреляли, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Терновую, Избицкое, Старицу Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".