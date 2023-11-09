7 атак россиян отбили на Купянском направлении возле Синьковки — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Терновую, Избицкое, Старицу Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.