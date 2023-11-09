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7 атак россиян отбили на Купянском направлении возле Синьковки — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:22   09.11.2023
Оксана Якушко
7 атак россиян отбили на Купянском направлении возле Синьковки — Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Терновую, Избицкое, Старицу Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении враг безуспешно штурмовал в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 7 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

Читайте также: Армия РФ ночью била по Украине ракетами, на Харьковщине — авиаудар — Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 19:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов россияне обстреляли Терновую, Избицкое, Старицу Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".