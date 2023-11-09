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Армия РФ ночью била по Украине ракетами, на Харьковщине — авиаудар — Генштаб

Происшествия 07:14   09.11.2023
Оксана Горун
Армия РФ ночью била по Украине ракетами, на Харьковщине — авиаудар — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об ударе двумя авиационными ракетами по территории Украины, одну из них сбила ПВО. На Харьковщине продолжились штурмы в районе Купянска.

«Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив по одной управляемой авиационной ракете Х-59 и Х-31. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена ракета Х-59», — проинформировали в Генштабе.

О ракетной опасности ночью предупреждали жителей Днепропетровской области. Взрыв  также слышали в Днепре. Подробностей о его последствиях на данный момент не сообщали.

На Харьковщине за сутки зафиксировали авиаудар по Петропавловке. Также населенные пункты региона — среди 100, оказавшихся под обстрелами в Украине.

В целом по территории страны враг нанес два ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 78 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили шесть атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, успеха не имел», — отметили в ГШ.

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За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три — по их ЗРК. Ракетчики поразили восемь средств артиллерии,  три склада боеприпасов, четыре района сосредоточения россиян, три средства ПВО, РЛС, три станции РЭБ и еще одну важную цель противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об ударе двумя авиационными ракетами по территории Украины, одну из них сбила ПВО. На Харьковщине продолжились штурмы в районе Купянска".