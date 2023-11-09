Армія РФ вночі била по Україні ракетами, на Харківщині – авіаудар – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про удар двома авіаційними ракетами по території України, одну з них збила ППО. На Харківщині продовжились штурми в районі Куп’янська.
“Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59“, – поінформували в Генштабі.
Про ракетну небезпеку вночі попереджали мешканців Дніпропетровської області. Вибух також чули в Дніпрі. Подробиць про його наслідки наразі не повідомляли.
На Харківщині за добу зафіксували авіаудар по Петропавлівці. Також населені пункти регіону – серед 100, які опинилися під обстрілами в Україні.
Загалом по території країни ворог завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 78 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – відзначили в ГШ.
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За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів та три – по їхнім ЗРК. Ракетники вразили вісім засобів артилерії, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження росіян, три засоби ППО, РЛС, три станції РЕБ та ще одну важливу ціль противника.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про удар двома авіаційними ракетами по території України, одну з них збила ППО. На Харківщині продовжились штурми в районі Куп’янська".