Армія РФ вночі била по Україні ракетами, на Харківщині – авіаудар – Генштаб

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про удар двома авіаційними ракетами по території України, одну з них збила ППО. На Харківщині продовжились штурми в районі Куп’янська.

“Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету Х-59“, – поінформували в Генштабі.

Про ракетну небезпеку вночі попереджали мешканців Дніпропетровської області. Вибух також чули в Дніпрі. Подробиць про його наслідки наразі не повідомляли.

На Харківщині за добу зафіксували авіаудар по Петропавлівці. Також населені пункти регіону – серед 100, які опинилися під обстрілами в Україні.

Загалом по території країни ворог завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 78 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили шість атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – відзначили в ГШ.

За добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів та три – по їхнім ЗРК. Ракетники вразили вісім засобів артилерії, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження росіян, три засоби ППО, РЛС, три станції РЕБ та ще одну важливу ціль противника.