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7 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку біля Синьківки – Генштаб ЗСУ

Події 19:22   09.11.2023
Оксана Якушко
7 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку біля Синьківки – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Тернову, Ізбицьке, Старицю Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Тернову, Ізбицьке, Старицю Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".