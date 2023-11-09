7 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку біля Синьківки – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Тернову, Ізбицьке, Старицю Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.