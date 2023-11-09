7 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку біля Синьківки – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Тернову, Ізбицьке, Старицю Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артиллерия, Генштаб ВСУ, миномет, обстреляли, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів росіяни обстріляли Тернову, Ізбицьке, Старицю Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".