РФ разрушила 95% инфраструктуры: в Русскую Лозовую вернули свет — Синегубов

Энергетики полностью запитали село Русская Лозовая на Харьковщине.

С сегодняшнего дня свет появился у всех жителей села, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Этот населенный пункт очень пострадал от оккупации. Россияне разрушили в селе 25% домов и 95% инфраструктуры электроснабжения. Чтобы ее восстановить, специалистам «Харьковоблэнерго» пришлось полностью заменить провода, установить по селу 700 новых электроопор, отремонтировать подстанции и т.д.», — отметил Синегубов.

Он добавил, что сейчас в селе проживает около 1500 человек — это втрое меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Всего с момента деоккупации на Харьковщине возобновили электроснабжение около 210 тысяч абонентов, заявил глава ХОВА.