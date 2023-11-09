РФ разрушила 95% инфраструктуры: в Русскую Лозовую вернули свет — Синегубов
Энергетики полностью запитали село Русская Лозовая на Харьковщине.
С сегодняшнего дня свет появился у всех жителей села, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Этот населенный пункт очень пострадал от оккупации. Россияне разрушили в селе 25% домов и 95% инфраструктуры электроснабжения. Чтобы ее восстановить, специалистам «Харьковоблэнерго» пришлось полностью заменить провода, установить по селу 700 новых электроопор, отремонтировать подстанции и т.д.», — отметил Синегубов.
Он добавил, что сейчас в селе проживает около 1500 человек — это втрое меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.
Всего с момента деоккупации на Харьковщине возобновили электроснабжение около 210 тысяч абонентов, заявил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики полностью запитали село Русская Лозовая на Харьковщине.".