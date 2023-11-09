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РФ зруйнувала 95% інфраструктури: у Руську Лозову повернули світло – Синєгубов

Суспільство 15:16   09.11.2023
Вікторія Яковенко
РФ зруйнувала 95% інфраструктури: у Руську Лозову повернули світло – Синєгубов

Енергетики повністю заживили село Руська Лозова на Харківщині.

Відсьогодні світло з’явилося в усіх жителів села, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Цей населений пункт дуже постраждав від ворожої окупації. Росіяни зруйнували в селі 25% будинків та 95% інфраструктури електропостачання. Щоб її відновити, фахівцям «Харківобленерго» довелося повністю замінити дроти, встановити по селу 700 нових електроопор, відремонтувати підстанції тощо», – зазначив Синєгубов.

Він додав, що наразі в селі мешкає близько 1500 людей – це втричі менше ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з моменту деокупації на Харківщині відновили електропостачання для близько 210 тисяч абонентів, заявив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повністю заживили село Руська Лозова на Харківщині.".