РФ зруйнувала 95% інфраструктури: у Руську Лозову повернули світло – Синєгубов
Енергетики повністю заживили село Руська Лозова на Харківщині.
Відсьогодні світло з’явилося в усіх жителів села, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Цей населений пункт дуже постраждав від ворожої окупації. Росіяни зруйнували в селі 25% будинків та 95% інфраструктури електропостачання. Щоб її відновити, фахівцям «Харківобленерго» довелося повністю замінити дроти, встановити по селу 700 нових електроопор, відремонтувати підстанції тощо», – зазначив Синєгубов.
Він додав, що наразі в селі мешкає близько 1500 людей – це втричі менше ніж до початку повномасштабного вторгнення.
Загалом з моменту деокупації на Харківщині відновили електропостачання для близько 210 тисяч абонентів, заявив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запитали, Лозовая, окупація, русская, сінєгубов, свет, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повністю заживили село Руська Лозова на Харківщині.".