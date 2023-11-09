Головні новини Харкова 9 листопада: Терехов поїхав, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:09
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що перебуває у Барселоні
Він бере участь у всесвітньому конгресі “Smart City Ехро” у пошуках інвестицій для відновлення Харкова.
“Головне моє завдання – повернути до міста людей. І саме такі конгреси дають гарну можливість зацікавити інвесторів вкладатися саме у Харків і розпочинати роботи з його відновлення”, – написав Терехов у телеграмі.
07:00
Генштаб повідомив про авіаудари та шість атак під Куп’янськом
Минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував на Харківщині авіаудари по селу Петропавлівка.
“В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника”, – повідомили в ранковому зведенні ГШ.
06:56
Ніч у Харкові – без тривог, сусідній регіон атакували ракетою
Ніч з 8 на 10 листопада пройшла в Харкові та області без жодної повітряної тривоги. Відбій пролунав о 17:53. Надалі попереджень від Повітряних сил ЗСУ щодо загроз для регіону “з неба” не надходило.
Загалом по Україні масових атак “шахедами” чи ракетами також не зафіксовано. Проте близько пів на третю ночі армія РФ здійснила пуск ракети у бік Дніпропетровської області. Вибухи було чути у Дніпрі. Генштаб повідомив про запуск двох ракет – Х-31 та Х-59 – і збиття однієї з них (Х-59).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, ночь, обстріли, хроника;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".