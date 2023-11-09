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Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”

Економіка 08:00   09.11.2023
Оксана Горун
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей” Фото: телеграм Ігоря Терехова

Вранці 9 листопада мер Харкова Ігор Терехов запостив у телеграмі фото з Барселони. Він повідомив, що на запрошення аудиторської компанії “Deloitte” бере участь у всесвітньому конгресі “Smart City Ехро”.

“Співпраця з “Deloitte” надзвичайно важлива для Харкова, бо саме ця компанія формує думку великих інвесторів, чи варто вкладатися в той чи інший проєкт, наприклад, у відбудову нашого міста”, – пояснив Терехов.

Виставка у Барселоні 9 листопада 2023
Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер повідомив, що брав участь у панелі, присвяченій саме відновленню Харкова.

Вкотре наголосив на тому, що головне моє завдання – повернути до міста людей. І саме такі конгреси дають гарну можливість зацікавити інвесторів вкладатися саме у Харків і розпочинати роботи з його відновлення. Наші закордонні друзі мають щодня чути про те, як наша країна, наші міста протистоять російській навалі, ставши фактично щитом для Європи“, – вважає міський голова Харкова.

Виставка у Барселоні 9 листопада 2023 2
Фото: телеграм Ігоря Терехова

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Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про “військовий ПДФО”, яким забрала кошти у місцевих бюджетів до державного. Харків, за попередніми підрахунками, втратить у 2024 році 3,4 млрд грн, які могли б піти на відновлення міста.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 08:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Утром 9 ноября мэр Харькова Игорь Терехов запостил в telegram фото из Барселоны. Он сообщил, что, по приглашению аудиторской компании  “Deloitte” участвует во всемирном конгрессе “Smart City Ехро”".