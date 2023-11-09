Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”

Вранці 9 листопада мер Харкова Ігор Терехов запостив у телеграмі фото з Барселони. Він повідомив, що на запрошення аудиторської компанії “Deloitte” бере участь у всесвітньому конгресі “Smart City Ехро”.

“Співпраця з “Deloitte” надзвичайно важлива для Харкова, бо саме ця компанія формує думку великих інвесторів, чи варто вкладатися в той чи інший проєкт, наприклад, у відбудову нашого міста”, – пояснив Терехов.

Мер повідомив, що брав участь у панелі, присвяченій саме відновленню Харкова.

“Вкотре наголосив на тому, що головне моє завдання – повернути до міста людей. І саме такі конгреси дають гарну можливість зацікавити інвесторів вкладатися саме у Харків і розпочинати роботи з його відновлення. Наші закордонні друзі мають щодня чути про те, як наша країна, наші міста протистоять російській навалі, ставши фактично щитом для Європи“, – вважає міський голова Харкова.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада України ухвалила закон про “військовий ПДФО”, яким забрала кошти у місцевих бюджетів до державного. Харків, за попередніми підрахунками, втратить у 2024 році 3,4 млрд грн, які могли б піти на відновлення міста.