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Залучили 1,6 млрд держсубвенцій. За які гроші відбудовують доми в Харкові

Економіка 22:40   06.11.2023
Олена Нагорна
Залучили 1,6 млрд держсубвенцій. За які гроші відбудовують доми в Харкові

На відновлення житлових домів та освітніх установ Харкова, пошкоджених внаслідок агресії РФ, залучили 1,6 мільярда гривень державних субвенцій. Коштом міського бюджету ремонтують будівлі, що отримали незначні пошкодження та потребують відносно невеликого фінансування.

Про це заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міськради Євген Пасенов розповів у ході публічної дискусії “Відновлення Харкова”.

За його словами, усі об’єкти поділені на три категорії в залежності від ступеня пошкоджень: першу, другу та третю. Близько двохсот будівель, які підпадають під першу категорію, відновили у 2022 році. Наразі в місті ремонтують близько 50 об’єктів, що зазнали середніх пошкоджень.

“Там, де пошкоджені конструктивні частини. Де були розмороження, що стосується мереж опалення, водопостачання. Звісно, фасадна частина, контурна частина, транзитні мережі, які проходять через об’єкти”, – уточнив Пасенов.

Частина об’єктів фінансується з міського бюджету, зазначив він.

“Місто на загал приблизно у цьому році у 300 мільйонах. Що стосується капітальних ремонтів. У нас є в розробці на тих чи інших стадіях 313 проєктів, з них 80 об’єктів освіти та понад 230 об’єктів житлового господарства”, – розповів заступник директора департаменту ЖКГ.

Ще одне джерело фінансування – державна субвенція.

“Ми залучили до міста 1,6 мільярда гривень. Це стосується виключно відновлення житла та освітньої частини. Там є такі об’єкти, як Дружби Народів, 271, Бучми, 36. Ці об’єкти постраждали – там по чотири-шість влучань, були пожежі, значні ушкодження. Дружби Народів, 271 – там заміна перекриттів у кількості понад 150 одиниць. Такі об’єкти, чесно кажучи, місто не в змозі відновлювати самостійно, тому що там проєктно-кошторисні частини виглядають по більше ніж 150 мільйонів”, – пояснив Пасенов.

Він також розповів, що до державного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії подаються всі об’єкти, на які є проєктно-кошторисна документація.

“Наразі таких об’єктів готових вже з отриманими звітами експертів – 132. Якщо об’єкт такий, що міський бюджет може собі його дозволити, 5, 10, може 30 мільйонів, то ми орієнтуємося на міський бюджет. Якщо це значніші руйнації, то ми подаємося на Київ і просимо, щоб нам надали державні субвенції”, – резюмував заступник директора департаменту ЖКГ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 22:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На відновлення житлових домів та освітніх установ Харкова, пошкоджених внаслідок агресії РФ, залучили 1,6 мільярда гривень державних субвенцій. Коштом міського бюджету ремонтують будівлі, що отримали незначні пошкодження та потребують відносно невеликого фінансування.".