Привлекли 1,6 млрд госсубвенций. За какие деньги отстраивают дома в Харькове

На восстановление жилых домов и образовательных учреждений Харькова, поврежденных в результате агрессии РФ, привлекли 1,6 миллиарда гривен государственных субвенций. За счет городского бюджета ремонтируют здания, получившие незначительные повреждения и требующие относительно небольшого финансирования.

Об этом заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета Евгений Пасенов рассказал в ходе публичной дискуссии «Восстановление Харькова».

По его словам, все объекты разделены на три категории в зависимости от степени повреждений: первую, вторую и третью. Около двухсот зданий, которые подпадают под первую категорию, восстановили в 2022 году. Сейчас ремонтируют около 50 объектов, получившие средние повреждения.

«Там, где повреждены конструктивные части. Где были размораживания, что касается сетей отопления, водоснабжения. Конечно, фасадная часть, контурная часть, транзитные сети, которые проходят через объекты», — уточнил Пасенов.

Часть объектов финансируется из городского бюджета, отметил он.

«Город в целом примерно в этом году в 300 миллионах. Что касается капитальных ремонтов. У нас есть в разработке на тех или иных стадиях 313 проектов, из них 80 объектов образования и более 230 объектов жилищного хозяйства», — рассказал заместитель директора департамента ЖКХ.

Второй источник финансирования — государственная субвенция.

«Мы привлекли в город 1,6 миллиарда гривен. Это касается исключительно восстановления жилья и образовательной части. Там есть такие объекты, как Дружбы Народов, 271, Бучмы, 36. Эти объекты пострадали — там по четыре-шесть попаданий, были пожары, значительные повреждения. Дружбы Народов, 271 — там замена перекрытий в количестве более 150 единиц. Такие объекты, честно говоря, город не в состоянии восстанавливать самостоятельно, потому что там проектно-сметные части по более чем 150 миллионов», — пояснил Пасенов.

Он также рассказал, что в государственный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии подаются все объекты, на которые есть проектно-сметная документация.

«Сейчас таких объектов готовых уже с полученными отчетами экспертов — 132. Если объект такой, что городской бюджет может себе его позволить, 5, 10, может 30 миллионов, то мы ориентируемся на городской бюджет. Если это более значительные разрушения, то мы подаемся на Киев и просим, чтобы нам предоставили государственные субвенции», — резюмировал заместитель директора департамента ЖКХ.