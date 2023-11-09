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Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»

Мир 08:00   09.11.2023
Оксана Горун
Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей» Фото: telegram Игоря Терехова

Утром 9 ноября мэр Харькова Игорь Терехов запостил в telegram фото из Барселоны. Он сообщил, что, по приглашению аудиторской компании  «Deloitte» участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро».

«Сотрудничество с «Deloitte» чрезвычайно важно для Харькова, потому что именно эта компания формирует мнение крупных инвесторов, стоит ли вкладываться в тот или иной проект, например, в восстановление нашего города», — пояснил Терехов.

Выставка в Барселоне 9 ноября 2023
Фото: telegram Игоря Терехова

Мэр сообщил, что участвовал в панели, посвященной именно восстановлению Харькова.

«Еще раз отметил, что главная моя задача — вернуть в город людей. И именно такие конгрессы дают хорошую возможность заинтересовать инвесторов вкладываться именно в Харьков и приступить к его восстановлению. Наши зарубежные друзья должны ежедневно слышать о том, как наша страна, наши города противостоят российскому нашествию, став фактически щитом для Европы», — считает городской голова Харькова.

Выставка в Барселоне 9 ноября 2023 2
Фото: telegram Игоря Терехова

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла закон о «военном НДФЛ», которым забрала средства у местных бюджетов в государственный. Харьков, по предварительным подсчетам, потеряет в 2024 году 3,4 млрд грн, которые могли бы пойти на восстановление города.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 ноября мэр Харькова Игорь Терехов запостил в telegram фото из Барселоны. Он сообщил, что, по приглашению аудиторской компании  «Deloitte» участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро»".