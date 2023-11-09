Терехов уехал из Харькова, чтобы «вернуть в город людей»
Утром 9 ноября мэр Харькова Игорь Терехов запостил в telegram фото из Барселоны. Он сообщил, что, по приглашению аудиторской компании «Deloitte» участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро».
«Сотрудничество с «Deloitte» чрезвычайно важно для Харькова, потому что именно эта компания формирует мнение крупных инвесторов, стоит ли вкладываться в тот или иной проект, например, в восстановление нашего города», — пояснил Терехов.
Мэр сообщил, что участвовал в панели, посвященной именно восстановлению Харькова.
«Еще раз отметил, что главная моя задача — вернуть в город людей. И именно такие конгрессы дают хорошую возможность заинтересовать инвесторов вкладываться именно в Харьков и приступить к его восстановлению. Наши зарубежные друзья должны ежедневно слышать о том, как наша страна, наши города противостоят российскому нашествию, став фактически щитом для Европы», — считает городской голова Харькова.
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Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла закон о «военном НДФЛ», которым забрала средства у местных бюджетов в государственный. Харьков, по предварительным подсчетам, потеряет в 2024 году 3,4 млрд грн, которые могли бы пойти на восстановление города.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков, Экономика; Теги: барселона, відновлення, восстановление, инвестиции, терехов;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 9 ноября мэр Харькова Игорь Терехов запостил в telegram фото из Барселоны. Он сообщил, что, по приглашению аудиторской компании «Deloitte» участвует во всемирном конгрессе «Smart City Ехро»".