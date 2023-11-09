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15 населених пунктів на Харківщині обстріляли, є загиблий – Синєгубов

Події 08:44   09.11.2023
Оксана Горун
15 населених пунктів на Харківщині обстріляли, є загиблий – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за минулу добу. “Дісталося” багатьом населеним пунктам, у тому числі – двом містам.

З мінометів та артилерії росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Серед них: Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий. По Петропавлівці Куп’янського району завдали авіаудару.

Найбільш трагічні наслідки російського тероризму – у селі Ізюмське.

“У с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, що стався з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження”, – написав Синєгубов.

У Вовчанську армія РФ пошкодила житловий будинок та дитсадок, у Вовчанських Хуторах – приватний будинок.

“О 15:00 окупанти завдали ударів по смт Ківшарівка Куп’янського району. Без постраждалих. О 21:25 ворог обстріляв м. Куп’янськ, горів гараж та автомобіль“, – доповнив картину начальник ХОВА.

Пожежа у Куп'янському районі 9 листопада 2023 3

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Пожежа у Куп'янському районі 9 листопада 2023 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за минулу добу. “Дісталося” багатьом населеним пунктам, у тому числі – двом містам".