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Захисник України розповів про плани та пріоритети ворога під Куп’янськом

Події 07:44   09.11.2023
Оксана Горун
Захисник України розповів про плани та пріоритети ворога під Куп’янськом

Армія РФ атакує на трьох ділянках фронту під Куп’янськом та на Лиманському напрямку. Окупанти намагаються реалізувати політичні та пропагандистські завдання командування, вважає начальник служби зі зв’язків із громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

Лимано-Куп’янський напрямок – це довга смуга, близько 100 кілометрів. І звісно, ворог протягом всієї цієї смуги наступати не може, в нього не вистачає сил вести активні наступальні дії, – пояснив Дібров в етері нацмарафону вранці 9 листопада. – Тому він обрав на напрямку для себе пріоритети – це Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий і, схоже, ще один напрямок – це на півдні біля Лимана, він там хоче чогось добитися. На всіх інших ділянках цієї лінії фронту, він продовжує обстрілювати, щоб тримати тут сили, щоб шукати слабкі місця, щоб у разі потреби змінити напрямок удару. Ось приблизно це тут відбувається. Сил у нього вистачає, техніки вистачає, але все ж таки він не має можливості широкої атаки на всьому фронті. Тому така в нього наступальна фаза на деяких ділянках і активна розвідка боєм, скажімо так, на інших напрямках”.

Представник 21-ї ОМБр зазначив: росіяни переслідують під Куп’янськом не тільки й не так військові, як політичні цілі.

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“Для Росії найголовніше зараз – політичні моменти, пропагандистські моменти. Мета – захопити якийсь більш-менш великий населений пункт України. І звітувати, що ось це була наша мета “Спеціальної воєнної операції”. Тепер ми готові до переговорів. Для того, щоб почати ці переговори з потужної позиції, – вважає Дібров. – Звісно, зміна конфігурації лінії фронту потягне за собою певні проблеми для Збройних сил України. Тому, все ж таки, мені здається, в пріоритеті ці політичні цілі, але військові цілі, тактичні, він теж переслідує”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 07:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакує на трьох ділянках фронту під Куп’янськом та на Лиманському напрямку. Окупанти намагаються реалізувати політичні та пропагандистські завдання командування, вважає начальник служби зі зв’язків із громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров".