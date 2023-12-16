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Росіяни почали використовувати більше дронів: ситуація під Куп’янськом – ЗСУ

Суспільство 12:17   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни почали використовувати більше дронів: ситуація під Куп’янськом – ЗСУ

Ситуація на Куп’янському напрямку – складна. Ворог намагається просуватися та витіснити українських воїнів з їхніх позицій.

«Застосовує, в першу чергу, піхоту, велику кількість піхоти. Це штурмові підрозділи такі як: «Штурм», «Штурм-Z» й інколи ці наступи підтримуються великою кількістю важкої техніки як танки і бойові машини», – повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

Він також зазначив, що останні кілька тижнів окупанти почали використовувати більше БпЛА. Зокрема, ударних.

«Таке враження, що це те, що називається самопал. Тобто, якщо раніше головними ударними дронами – це був «Ланцет», то зараз це більш прості апарати», – додав Дібров.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Росіяни почали використовувати більше дронів: ситуація під Куп’янськом – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку – складна. Ворог намагається просуватися та витіснити українських воїнів з їхніх позицій.".