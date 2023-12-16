Росіяни почали використовувати більше дронів: ситуація під Куп’янськом – ЗСУ
Ситуація на Куп’янському напрямку – складна. Ворог намагається просуватися та витіснити українських воїнів з їхніх позицій.
«Застосовує, в першу чергу, піхоту, велику кількість піхоти. Це штурмові підрозділи такі як: «Штурм», «Штурм-Z» й інколи ці наступи підтримуються великою кількістю важкої техніки як танки і бойові машини», – повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.
Він також зазначив, що останні кілька тижнів окупанти почали використовувати більше БпЛА. Зокрема, ударних.
«Таке враження, що це те, що називається самопал. Тобто, якщо раніше головними ударними дронами – це був «Ланцет», то зараз це більш прості апарати», – додав Дібров.
Читайте також: «Десятки 200-х, 300-х»: що «турбує» ворога на Куп’янському напрямку – ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дибров, дрони, ЗСУ, куп'янск, ситуация, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни почали використовувати більше дронів: ситуація під Куп’янськом – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку – складна. Ворог намагається просуватися та витіснити українських воїнів з їхніх позицій.".