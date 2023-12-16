Россияне начали использовать больше дронов: ситуация под Купянском — ВСУ

Ситуация на Купянском направлении – сложная. Враг пытается продвигаться и вытеснить украинских воинов с их позиций.

«Применяет, в первую очередь, пехоту, большое количество пехоты. Это штурмовые подразделения, такие как: «Штурм», «Штурм-Z» и иногда эти наступления поддерживаются большим количеством тяжелой техники как танки и боевые машины», — сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

Он также отметил, что последние несколько недель оккупанты начали использовать больше БпЛА. В частности, ударных.

«Такое впечатление, что это то, что называется самопал. То есть, если раньше главными ударными дронами – это был «Ланцет», то сейчас это более простые аппараты», — добавил Дибров.