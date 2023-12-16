Россияне начали использовать больше дронов: ситуация под Купянском — ВСУ
Ситуация на Купянском направлении – сложная. Враг пытается продвигаться и вытеснить украинских воинов с их позиций.
«Применяет, в первую очередь, пехоту, большое количество пехоты. Это штурмовые подразделения, такие как: «Штурм», «Штурм-Z» и иногда эти наступления поддерживаются большим количеством тяжелой техники как танки и боевые машины», — сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.
Он также отметил, что последние несколько недель оккупанты начали использовать больше БпЛА. В частности, ударных.
«Такое впечатление, что это то, что называется самопал. То есть, если раньше главными ударными дронами – это был «Ланцет», то сейчас это более простые аппараты», — добавил Дибров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, дибров, дрони, дроны, купянск, ситуация, удар;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении – сложная. Враг пытается продвигаться и вытеснить украинских воинов с их позиций.".