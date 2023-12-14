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«Десятки 200-х, 300-х»: что «беспокоит» врага на Купянском направлении – ВСУ

Общество 15:40   14.12.2023
Виктория Яковенко
«Десятки 200-х, 300-х»: что «беспокоит» врага на Купянском направлении – ВСУ

На Купянском направлении за последние сутки «уменьшилось давление» со стороны россиян, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

«Да, были обстрелы, были стрелковые бои, были попытки захватить наши позиции, но если сравнивать с тем, что было несколько дней назад интенсивность действий врага несколько уменьшилась. Возможно, это свидетельствует о том, что некоторые части перебрасываются на других участках», — рассказал Дибров.

Он добавил, что на этом направлении россияне минимально применяют технику. Основная ударная сила врага – большое количество пехоты.

«Потери врага меня поражают. Каждый день получаем перехват, что на нашем участке десятки 200-х, 300-х у врага. Но такое впечатление, что это беспокоит нашего противника минимально. Гораздо больше его беспокоят потери техники потому, что, похоже, мобилизовать они могут сколь угодно, но технику мобилизовать все труднее и труднее становится», — отметил Дибров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении за последние сутки «уменьшилось давление» со стороны россиян, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.".