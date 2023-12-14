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«Десятки 200-х, 300-х»: що «турбує» ворога на Куп’янському напрямку – ЗСУ

Суспільство 15:40   14.12.2023
Вікторія Яковенко
«Десятки 200-х, 300-х»: що «турбує» ворога на Куп’янському напрямку – ЗСУ

На Куп’янському напрямку за останню добу «зменшився тиск» з боку росіян, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

«Так, були обстріли, були стрілецькі бої, були спроби захопити наші позиції, але якщо порівнювати з тим, що було кілька днів тому інтенсивність дій ворога дещо зменшилась. Можливо, це свідчить про те, що певні частини перекидаються на інших ділянках», – розповів Дібров.

Він додав, що на цьому напрямку росіяни наразі мінімально застосовують техніку. Основна ударна сила ворога – велика кількість піхоти.

«Втрати ворога мене вражають. Щодня отримуємо перехоплення, що на нашій ділянці десятки 200-х, 300-х у ворога. Але, таке враження, що це турбує нашого противника мінімально. Набагато більше його турбують втрати техніки тому, що, схоже, мобілізувати вони можуть скільки завгодно, але техніку мобілізувати все важче і важче стає», – зазначив Дібров.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку за останню добу «зменшився тиск» з боку росіян, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.".