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Росіяни 23 рази атакували на Харківщині за добу – Генштаб

Події 07:18   14.12.2023
Оксана Горун
Росіяни 23 рази атакували на Харківщині за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про суттєву активізацію ворога в районі Куп’янська.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті сталося 120 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 17 ракетних і 36 авіаударів по території України, здійснила 74 обстріли з РСЗВ. 100 населених пунктів були під артилерійськими обстрілами. Також росіяни атакували “шахедами” – за минулу добу ППО збила 31 із 32 ударних безпілотників, вже цієї доби (вночі) – десять із десяти.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника“, – повідомили в ГШ.

Читайте також:  Головні новини Харкова 13.12: атаки під Куп’янськом, коли “оживе” Київстар

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про суттєву активізацію ворога в районі Куп’янська".