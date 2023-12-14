Росіяни 23 рази атакували на Харківщині за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про суттєву активізацію ворога в районі Куп’янська.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті сталося 120 бойових зіткнень. Армія РФ завдала 17 ракетних і 36 авіаударів по території України, здійснила 74 обстріли з РСЗВ. 100 населених пунктів були під артилерійськими обстрілами. Також росіяни атакували “шахедами” – за минулу добу ППО збила 31 із 32 ударних безпілотників, вже цієї доби (вночі) – десять із десяти.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника“, – повідомили в ГШ.