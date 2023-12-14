Россияне 23 раза атаковали на Харьковщине за сутки — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о существенной активизации врага в районе Купянска.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще две атаки восточнее Петропавловки Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте произошло 120 боевых столкновений. Армия РФ нанесла 17 ракетных и 36 авиаударов по территории Украины, совершила 74 обстрела из РСЗО. 100 населенных пунктов были под артиллерийскими обстрелами. Также россияне атаковали «шахедами» — за прошедшие сутки ПВО сбила 31 из 32 ударных беспилотников, уже в эти сутки (ночью) — десять из десяти.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника», — сообщили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о существенной активизации врага в районе Купянска".