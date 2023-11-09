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Защитник Украины рассказал о планах и приоритетах врага под Купянском

Происшествия 07:44   09.11.2023
Оксана Горун
Защитник Украины рассказал о планах и приоритетах врага под Купянском Фото: скриншот

Армия РФ атакует на трех участках фронта под Купянском и на Лиманском направлении. Оккупанты пытаются реализовать политические и пропагандистские задачи командования, считает начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

«Лимано-Купянское направление – это длинная полоса, около 100 километров. И, конечно, враг на протяжении всей этой полосы наступать не может, у него не хватает сил вести активные наступательные действия, — пояснил Дибров в эфире нацмарафона утром 9 ноября. — Поэтому он избрал на направлении для себя приоритеты – это Купянск, Купянск-Узловой и, похоже, еще одно направление – это на юге у Лимана, он там хочет чего-то добиться. На всех других участках этой линии фронта он продолжает обстреливать, чтобы держать здесь силы, чтобы искать слабые места, чтобы в случае необходимости изменить направление удара. Примерно это здесь происходит. Сил у него хватает, техники хватает, но все же у него нет возможности широкой атаки на всем фронте. Поэтому такая у него наступательная фаза на некоторых участках и активная разведка боем, скажем так, по другим направлениям».

Представитель 21-й ОМБр отметил: россияне преследуют под Купянском не только и не столько военные, сколько политические цели.

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«Для России самое главное сейчас — политические моменты, пропагандистские моменты. Цель – захватить какой-то более или менее крупный населенный пункт Украины. И отчитаться, что вот это и была наша цель «Специальной военной операции». Теперь мы готовы к переговорам. Для того чтобы начать эти переговоры с мощной позиции, — считает Дибров. —  Конечно, изменение конфигурации линии фронта повлечет за собой определенные проблемы для Вооруженных сил Украины. Поэтому, все-таки, мне кажется, что в приоритете эти политические цели, но военные цели, тактические, он тоже преследует».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 07:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атакует на трех участках фронта под Купянском и на Лиманском направлении. Оккупанты пытаются реализовать политические и пропагандистские задачи командования, считает начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров".