Модульний центр для «швидкої» відкрили поляки на Північній Салтівці у Харкові
На Північній Салтівці завдяки допомозі Уряду Польщі відкрили модульний центр екстреної медичної допомоги, який замінив зруйноване ворогом відділення «швидкої», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Центр складається з модульних будиночків, обладнаних усім необхідним для роботи бригад екстреної медичної допомоги. Вони підключені до електромережі, води та каналізації, мають системи альтернативного живлення та приміщення для прийому пацієнтів. Комплекс на Північній Салтівці став уже 7-м, встановленим завдяки проекту “Польська допомога”.
Наразі завдяки Уряду Польщі жителі Північної Салтівки мають доступ до екстрених медичних послуг.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: модульный центр, Олег Синегубов, поляки, Правительство Польши, Северная Салтока, скорая помощь, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 22:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Північній Салтівці завдяки допомозі Уряду Польщі відкрили модульний центр екстреної медичної допомоги, який замінив зруйноване ворогом відділення «швидкої», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".