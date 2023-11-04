У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа
На проспекті Слави п’яний чоловік побив співробітників екстреної допомоги та поліції.
«Прибувши на адресу виклику було виявлено чоловіка в стані алкогольного спʼяніння і жінку, яка представилася його мамою. На момент огляду чоловік мав напад бронхіальної астми та потребував надання допомоги, але без пояснень почав лаятися і напав на бригаду, завдав фельдшеру удар по обличчю», – повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригада «швидкої» натисла «тривожну кнопку» та пішла з місця виклику. Медики дочекалися співробітників поліції та повернулись до пацієнта.
«Попри присутність співробітників правоохоронних органів, пацієнт поводився агресивно і під час затримання вдарив співробітницю поліції по обличчю», – додали в «швидкій».
Поліцейську шпиталізували з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій мʼяких тканин обличчя.
У фельдшера бригади — забій м’яких тканин правої вилиці.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Слави п’яний чоловік побив співробітників екстреної допомоги та поліції.".