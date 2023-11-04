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У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа

Суспільство 16:22   04.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа

На проспекті Слави п’яний чоловік побив співробітників екстреної допомоги та поліції.

«Прибувши на адресу виклику було виявлено чоловіка в стані алкогольного спʼяніння і жінку, яка представилася його мамою. На момент огляду чоловік мав напад бронхіальної астми та потребував надання допомоги, але без пояснень почав лаятися і напав на бригаду, завдав фельдшеру удар по обличчю», – повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада «швидкої» натисла «тривожну кнопку» та пішла з місця виклику. Медики дочекалися співробітників поліції та повернулись до пацієнта.

«Попри присутність співробітників правоохоронних органів, пацієнт поводився агресивно і під час затримання вдарив співробітницю поліції по обличчю», – додали в «швидкій».

Поліцейську шпиталізували з попереднім діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій мʼяких тканин обличчя.

У фельдшера бригади — забій м’яких тканин правої вилиці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 16:22;

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