Побиття фельдшера швидкої на Харківщині. Агресору оголосили підозру
Дізнавачі Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який накинувся з кулаками на фельдшера швидкої допомоги, коли той приїхав на виклик, повідомили у Нацполіції.
Побиття фельдшера швидкої сталося 28 серпня. Поліцейські з’ясували, що потерпілий у складі екіпажу екстреної медичної допомоги виїхав за викликом про погане самопочуття літнього чоловіка. Коли фельдшер надавав допомогу, прийшов 26-річний син господаря і почав заважати медику.
На зауваження фельдшера нетверезий чоловік реагував агресивно та виганяв медичних працівників з квартири. Раптом він вдарив фельдшера кулаком в обличчя, а коли той упав на підлогу, продовжив бити його ногами. У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження.
Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 2 років обмеження волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: избиение, нападение, Нацполиция, підозра, скорая помощь, фельдшер, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дізнавачі Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який накинувся з кулаками на фельдшера швидкої допомоги, коли той приїхав на виклик, повідомили у Нацполіції.".