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Избиение фельдшера скорой на Харьковщине. Агрессору объявили о подозрении

Происшествия 17:30   02.11.2023
Оксана Якушко
Избиение фельдшера скорой на Харьковщине. Агрессору объявили о подозрении Фото: пресс-служба ХОВА

Дознаватели Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, набросившемуся с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов, сообщили в Нацполиции.

Избиение фельдшера скорой произошло 28 августа. Полицейские выяснили, что пострадавший в составе экипажа экстренной медицинской помощи уехал по вызову о плохом самочувствии пожилого мужчины. Когда фельдшер оказывал помощь, пришел 26-летний сын хозяина и стал мешать медику.

На замечания фельдшера нетрезвый мужчина реагировал агрессивно и выгонял медицинских работников из квартиры. Вдруг он ударил фельдшера кулаком в лицо, а когда тот упал на пол, продолжил его бить ногами. В результате потерпевший получил травмы.

Дознаватели Чугуевского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 2 лет ограничение свободы.

Читайте также: В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дознаватели Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, набросившемуся с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов, сообщили в Нацполиции.".