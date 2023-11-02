Избиение фельдшера скорой на Харьковщине. Агрессору объявили о подозрении
Дознаватели Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, набросившемуся с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов, сообщили в Нацполиции.
Избиение фельдшера скорой произошло 28 августа. Полицейские выяснили, что пострадавший в составе экипажа экстренной медицинской помощи уехал по вызову о плохом самочувствии пожилого мужчины. Когда фельдшер оказывал помощь, пришел 26-летний сын хозяина и стал мешать медику.
На замечания фельдшера нетрезвый мужчина реагировал агрессивно и выгонял медицинских работников из квартиры. Вдруг он ударил фельдшера кулаком в лицо, а когда тот упал на пол, продолжил его бить ногами. В результате потерпевший получил травмы.
Дознаватели Чугуевского районного управления полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 2 лет ограничение свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: избиение, нападение, Нацполиция, подозрение, скорая помощь, фельдшер, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дознаватели Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, набросившемуся с кулаками на фельдшера скорой помощи, когда тот приехал на вызов, сообщили в Нацполиции.".