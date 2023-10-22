В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер
Иллюстрация: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о нападении на бригаду «скорой», которое произошло 21 октября.
«Бригада ЭМД 810, обслуживая экстренный вызов по адресу – улица Рождественская, 29а, пострадала от нападения неизвестного мужчины, нанесшего удары фельдшеру бригады. О данном нападении была уведомлена полиция Харькова, по факту преступления начато расследование», — сообщили на странице Центра в facebook.
Других подробностей инцидента руководство харьковской «экстренки» не привело. Там лишь пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему сотруднику.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», напали, скорая, фельдшер;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 15:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о нападении на бригаду «скорой», которое произошло 21 октября".