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В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер

Происшествия 15:32   22.10.2023
Оксана Горун
В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер Иллюстрация: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о нападении на бригаду «скорой», которое произошло 21 октября.

«Бригада ЭМД 810, обслуживая экстренный вызов по адресу – улица Рождественская, 29а, пострадала от нападения неизвестного мужчины, нанесшего удары фельдшеру бригады. О данном нападении была уведомлена полиция Харькова, по факту преступления начато расследование», — сообщили на странице Центра в facebook.

Других подробностей инцидента руководство харьковской «экстренки» не привело. Там лишь пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему сотруднику.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 15:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о нападении на бригаду «скорой», которое произошло 21 октября".