В Харькове напали на бригаду «скорой»: пострадал фельдшер

В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о нападении на бригаду «скорой», которое произошло 21 октября.

«Бригада ЭМД 810, обслуживая экстренный вызов по адресу – улица Рождественская, 29а, пострадала от нападения неизвестного мужчины, нанесшего удары фельдшеру бригады. О данном нападении была уведомлена полиция Харькова, по факту преступления начато расследование», — сообщили на странице Центра в facebook.

Других подробностей инцидента руководство харьковской «экстренки» не привело. Там лишь пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему сотруднику.