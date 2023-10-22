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Что происходило на терминале «Новой почты» сразу после ракетного удара (видео)

Происшествия 11:15   22.10.2023
Оксана Горун
Что происходило на терминале «Новой почты» сразу после ракетного удара (видео)

ГСЧС опубликовала видео ликвидации последствий «прилета» по терминалу «Новой почты» в Коротиче Харьковской области.

«Ускорь прибытие сюда скорой», — говорят за кадром спасатели.

На видео — пострадавшие от ракетного удара. Одного из них контузило, мужчина не может толком ответить на вопросы спасателей. Другой — ранен и стонет. Всего на месте «прилета» находилось 22 человека. Из них шестеро погибли. Еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Двое — в крайне тяжелом состоянии.

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Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре  на площади около 300 квадратных метров. Руководство «Новой почты» объявило 22 октября день траура.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 11:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС опубликовала видео ликвидации последствий «прилета» по терминалу «Новой почты» в Коротиче Харьковской области".