Что происходило на терминале «Новой почты» сразу после ракетного удара (видео)

ГСЧС опубликовала видео ликвидации последствий «прилета» по терминалу «Новой почты» в Коротиче Харьковской области.

«Ускорь прибытие сюда скорой», — говорят за кадром спасатели.

На видео — пострадавшие от ракетного удара. Одного из них контузило, мужчина не может толком ответить на вопросы спасателей. Другой — ранен и стонет. Всего на месте «прилета» находилось 22 человека. Из них шестеро погибли. Еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Двое — в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров. Руководство «Новой почты» объявило 22 октября день траура.