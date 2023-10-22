Що відбувалося на терміналі “Нової пошти” одразу після ракетного удару (відео)
ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків “прильоту” по терміналу “Нової пошти” в Коротичі Харківської області.
“Прискор прибуття сюди швидкої”, – кажуть за кадром рятувальники.
На відео – постраждалі від ракетного удару. Одного з них контузило, чоловік не може відповісти на питання рятувальників. Інший – поранений і стогне. Загалом на місці “прильоту” перебувало 22 особи. З них шестеро загинули. Ще 16 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Двоє – у вкрай тяжкому стані.
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Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Керівництво “Нової пошти” оголосило 22 жовтня днем жалоби.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новая почта, погибшие, поранені, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків “прильоту” по терміналу “Нової пошти” в Коротичі Харківської області".