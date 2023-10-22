Що відбувалося на терміналі “Нової пошти” одразу після ракетного удару (відео)

ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків “прильоту” по терміналу “Нової пошти” в Коротичі Харківської області.

“Прискор прибуття сюди швидкої”, – кажуть за кадром рятувальники.

На відео – постраждалі від ракетного удару. Одного з них контузило, чоловік не може відповісти на питання рятувальників. Інший – поранений і стогне. Загалом на місці “прильоту” перебувало 22 особи. З них шестеро загинули. Ще 16 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Двоє – у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Керівництво “Нової пошти” оголосило 22 жовтня днем жалоби.