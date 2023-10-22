У Харкові напали на бригаду “швидкої”: постраждав фельдшер
У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про напад на бригаду “швидкої”, який стався 21 жовтня.
“Бригада ЕМД 810 обслуговуючи екстрений виклик за адресою – вулиця Різдвяна 29-А, постраждала від нападу невідомого чоловіка, який завдав ударів фельдшеру бригади. Про даний напад було повідомлено поліцію Харкова, за фактом злочину розпочато розслідування”, – повідомили на сторінці Центру в фейсбуці.
Інших подробиць інциденту керівництво харківської “екстренки” не надало. Там лише побажали якнайшвидшого одужання постраждалому співробітнику.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», напали, скорая, фельдшер;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 15:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про напад на бригаду “швидкої”, який стався 21 жовтня".