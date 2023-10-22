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У Харкові напали на бригаду “швидкої”: постраждав фельдшер

Події 15:32   22.10.2023
Оксана Горун
У Харкові напали на бригаду “швидкої”: постраждав фельдшер

У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про напад на бригаду “швидкої”, який стався 21 жовтня.

“Бригада ЕМД 810 обслуговуючи екстрений виклик за адресою – вулиця Різдвяна 29-А, постраждала від нападу невідомого чоловіка, який завдав ударів фельдшеру бригади. Про даний напад було повідомлено поліцію Харкова, за фактом злочину розпочато розслідування”, – повідомили на сторінці Центру в фейсбуці.

Інших подробиць інциденту керівництво харківської “екстренки” не надало. Там лише побажали якнайшвидшого одужання постраждалому співробітнику.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 15:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про напад на бригаду “швидкої”, який стався 21 жовтня".