В Харькове пьяный пациент набросился на медика «скорой», а затем и на копа

На проспекте Славы пьяный мужчина избил сотрудников экстренной помощи и полиции.

«Прибыв по адресу вызова был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения и женщина, которая представилась его мамой. На момент осмотра мужчина имел приступ бронхиальной астмы и нуждался в оказании помощи, но без объяснений начал ругаться и напал на бригаду, нанес фельдшеру удар по лицу», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригада «скорой» нажала «тревожную кнопку» и ушла с места вызова. Медики дождались сотрудников полиции и вернулись к пациенту.

«Несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, пациент вел себя агрессивно и при задержании ударил сотрудницу полиции по лицу», — добавили в «скорой».

Полицейскую госпитализировали с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

У фельдшера бригады — ушиб мягких тканей правой скулы.