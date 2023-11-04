В Харькове пьяный пациент набросился на медика «скорой», а затем и на копа
На проспекте Славы пьяный мужчина избил сотрудников экстренной помощи и полиции.
«Прибыв по адресу вызова был обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения и женщина, которая представилась его мамой. На момент осмотра мужчина имел приступ бронхиальной астмы и нуждался в оказании помощи, но без объяснений начал ругаться и напал на бригаду, нанес фельдшеру удар по лицу», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бригада «скорой» нажала «тревожную кнопку» и ушла с места вызова. Медики дождались сотрудников полиции и вернулись к пациенту.
«Несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, пациент вел себя агрессивно и при задержании ударил сотрудницу полиции по лицу», — добавили в «скорой».
Полицейскую госпитализировали с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.
У фельдшера бригады — ушиб мягких тканей правой скулы.
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Славы пьяный мужчина избил сотрудников экстренной помощи и полиции.".