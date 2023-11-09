Модульный центр для «скорой» открыли поляки на Северной Салтовке в Харькове
На Северной Салтовке благодаря помощи Правительства Польши открыли модульный центр экстренной медицинской помощи, заменивший разрушенное врагом отделение «скорой», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Центр состоит из модульных домиков, оборудованных всем необходимым для работы бригад экстренной медицинской помощи. Они подключены к электросети, воде и канализации, имеют системы альтернативного питания и помещения для приема пациентов. Комплекс на Северной Салтовке стал уже 7-м, установленным благодаря проекту «Польская помощь».
Теперь благодаря Правительству Польши жители Северной Салтовки имеют доступ к экстренным медицинским услугам.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: модульный центр, Олег Синегубов, поляки, Правительство Польши, Северная Салтока, скорая помощь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 22:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке благодаря помощи Правительства Польши открыли модульный центр экстренной медицинской помощи, заменивший разрушенное врагом отделение «скорой», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".