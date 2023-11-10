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По Купянску ночью ударили из РСЗО «Ураган» — Синегубов

Происшествия 08:15   10.11.2023
Оксана Горун
По Купянску ночью ударили из РСЗО «Ураган» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки.

По данным ХОВА, за сутки под обстрелами было более 13 населенных пунктов Харьковской области. В том числе: Избицкое, Старица, Терновая, Купянск и Боровая. По Куриловке враг нанес авиаудар.

«В результате обстрела оккупантов в с. Изюмское Изюмского района повреждено частное домовладение. Горела хозяйственная постройка. В 23:45 в г. Купянск в результате вражеского обстрела РСЗО «Ураган» повреждены три частных дома, гараж, проводились аварийно-спасательные работы», — сообщил Олег Синегубов.

По его данным, пострадавших в течение суток на Харьковщине не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки".