По Купянску ночью ударили из РСЗО «Ураган» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки.
По данным ХОВА, за сутки под обстрелами было более 13 населенных пунктов Харьковской области. В том числе: Избицкое, Старица, Терновая, Купянск и Боровая. По Куриловке враг нанес авиаудар.
«В результате обстрела оккупантов в с. Изюмское Изюмского района повреждено частное домовладение. Горела хозяйственная постройка. В 23:45 в г. Купянск в результате вражеского обстрела РСЗО «Ураган» повреждены три частных дома, гараж, проводились аварийно-спасательные работы», — сообщил Олег Синегубов.
По его данным, пострадавших в течение суток на Харьковщине не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, рсзо, синєгубов, синегубов, ураган;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки".