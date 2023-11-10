По Куп’янську вночі вдарили з РСЗВ “Ураган” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу.

За даними ХОВА, за добу під обстрілами було понад 13 населених пунктів Харківської області. У тому числі: Ізбицьке, Стариця, Тернова, Куп’янськ та Борова. По Курилівці ворог завдав авіаудару.

“Внаслідок обстрілу окупантів у с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Горіла господарча споруда. О 23:45 у м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ “Ураган” пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи“, – повідомив Олег Синєгубов.

За його даними, постраждалих протягом доби на Харківщині не було.