По Куп’янську вночі вдарили з РСЗВ “Ураган” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу.
За даними ХОВА, за добу під обстрілами було понад 13 населених пунктів Харківської області. У тому числі: Ізбицьке, Стариця, Тернова, Куп’янськ та Борова. По Курилівці ворог завдав авіаудару.
“Внаслідок обстрілу окупантів у с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Горіла господарча споруда. О 23:45 у м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ “Ураган” пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи“, – повідомив Олег Синєгубов.
За його даними, постраждалих протягом доби на Харківщині не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу".