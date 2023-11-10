Головні новини Харкова 10 листопада: як минула ніч, дані Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та сім атак на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Авіаційний удар припав по Курилівці Харківської області.
06:55
Вночі харків’ян попереджали про ракетну небезпеку, з Куп’янська повідомляють про “приліт”
Повітряна тривога на Харківщині минулої ночі лунала з 23:07 до 01:17. Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попередив про ракетну небезпеку.
Моніторингові канали тим часом повідомляли про вильоти РСЗВ або ракети С-300 у бік Куп’янського району. Місцеві пабліки поінформували про “потужний приліт”.
Інформації щодо його наслідків наразі немає. Над Україною протягом ночі ППО “полювала” на “шахеди”. Тривогу через них оголошували у центрі та на півночі країни. Моніторингові канали повідомляли також про “проліт” БПЛА на півдні Харківщини – біля кордону із Дніпропетровською областю в бік Полтавської. ПС ЗСУ про безпілотники в Харківській області не інформували.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 07:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".