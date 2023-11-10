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Головні новини Харкова 10 листопада: як минула ніч, дані Генштабу

Події 07:00   10.11.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 10 листопада: як минула ніч, дані Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та сім атак на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Авіаційний удар припав по Курилівці Харківської області.

06:55

Вночі харків’ян попереджали про ракетну небезпеку, з Куп’янська повідомляють про “приліт”

Повітряна тривога на Харківщині минулої ночі лунала з 23:07 до 01:17. Телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ попередив про ракетну небезпеку.

Моніторингові канали тим часом повідомляли про вильоти РСЗВ або ракети С-300 у бік Куп’янського району. Місцеві пабліки поінформували про “потужний приліт”.

Інформації щодо його наслідків наразі немає. Над Україною протягом ночі ППО “полювала” на “шахеди”. Тривогу через них оголошували у центрі та на півночі країни. Моніторингові канали повідомляли також про “проліт” БПЛА на півдні Харківщини – біля кордону із Дніпропетровською областю в бік Полтавської. ПС ЗСУ про безпілотники в Харківській області не інформували.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 07:00;

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