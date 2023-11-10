Над Харківщиною збили “шахед” – Повітряні сили ЗСУ
Вночі над територією Харківської області український літак-винищувач знищив російський “шахед”.
“На Харківщині винищувачем знищено БпЛА “Shahed-136”, – проінформувало Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.
Також захисники неба із командування “Схід” збили керовану авіаракету Х-59, яка летіла над Дніпропетровською областю.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, ВС ВСУ, ОК "Схід", сбили;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі над територією Харківської області український літак-винищувач знищив російський “шахед”".