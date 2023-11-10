Над Харківщиною збили “шахед” – Повітряні сили ЗСУ

Вночі над територією Харківської області український літак-винищувач знищив російський “шахед”.

“На Харківщині винищувачем знищено БпЛА “Shahed-136”, – проінформувало Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.

Також захисники неба із командування “Схід” збили керовану авіаракету Х-59, яка летіла над Дніпропетровською областю.