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Над Харківщиною збили “шахед” – Повітряні сили ЗСУ

Події 08:29   10.11.2023
Оксана Горун
Над Харківщиною збили “шахед” – Повітряні сили ЗСУ

Вночі над територією Харківської області український літак-винищувач знищив російський “шахед”.

“На Харківщині винищувачем знищено БпЛА “Shahed-136”, – проінформувало Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.

Також захисники неба із командування “Схід” збили керовану авіаракету Х-59, яка летіла над Дніпропетровською областю.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі над територією Харківської області український літак-винищувач знищив російський “шахед”".