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Над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 08:29   10.11.2023
Оксана Горун
Над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы ВСУ Иллюстрация: ВК «Схід»

Ночью над территорией Харьковской области украинский самолет-истребитель уничтожил российский «шахед».

«В Харьковской области истребителем уничтожен БпЛА «Shahed-136», — проинформировало Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.

Также защитники неба из командования «Схід» сбили управляемую авиаракету Х-59, которая летела над Днепропетровской областью.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью над территорией Харьковской области украинский самолет-истребитель уничтожил российский «шахед»".