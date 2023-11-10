Над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы ВСУ
Иллюстрация: ВК «Схід»
Ночью над территорией Харьковской области украинский самолет-истребитель уничтожил российский «шахед».
«В Харьковской области истребителем уничтожен БпЛА «Shahed-136», — проинформировало Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.
Также защитники неба из командования «Схід» сбили управляемую авиаракету Х-59, которая летела над Днепропетровской областью.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, ОК "Схід", сбили;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью над территорией Харьковской области украинский самолет-истребитель уничтожил российский «шахед»".