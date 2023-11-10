З Куп’янщини залишилося вивезти півсотні дітей. Ситуація на фронті – Синєгубов

З небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині станом на 10 листопада вивезли 236 дітей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що в безпечні місця залишилося евакуювати 55 дітей.

«Евакуація йде важко, тобто залишилися самі такі, знаєте, які налаштовані залишатись, однак все одно ми комунікуємо про те, що слід виїжджати, тобто, ну іншого шляху не буде. Наше завдання – вивести з цих напрямків всіх абсолютно дітей», – зазначив Синєгубов.

Раніше Синєгубов заявляв, що армія РФ провела ротацію на Куп’янському напрямку та завезла додаткові бойові комплекти.

«Характер штурмових дій змінився ще раніше. Оскільки ворог обрав пріорітетним саме Куп’янський напрямок, його мета – будь-якою ціллю результату. Він використовує і важку техніку, за інформацією розвідки додатково завезли БК, проведена чергова, умовно кажучи, ротація. Ну і знову там буде нова хвиля, так би мовити. Наше завдання – тримати оборонні позиції по цьому напрямку. Все аналізується, це все ми бачимо і, звичайно, що відповідно поповнюємо наші резерви, наші війська, проводимо теж відповідні ротації, посилюємо фортифікації в тому числі», – заявив голова ХОВА.