Армія РФ завезла на Харківщину додаткові боєкомплекти – Синєгубов

Окупанти з РФ провели ротацію на Куп’янському напрямку та завезли додаткові бойові комплекти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Суспільному”.

“РФ використовує і важку техніку, йде з танками, броньованими машинами. Характер штурмових дій змінився раніше. Оскільки російські війська обрали пріоритетним саме Куп’янський напрямок, у них на меті за будь-яку ціну досягти результату. Ми очікуємо посилення з їхнього боку, поповнюємо резерви, підсилюємо фортифікаційні споруди”, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, минулої доби росіяни провели сім штурмів на Куп’янському напрямку. По позиціях позиціями ЗСУ застосували 15 ударних дронів.