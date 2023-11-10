Армія РФ завезла на Харківщину додаткові боєкомплекти – Синєгубов
Окупанти з РФ провели ротацію на Куп’янському напрямку та завезли додаткові бойові комплекти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Суспільному”.
“РФ використовує і важку техніку, йде з танками, броньованими машинами. Характер штурмових дій змінився раніше. Оскільки російські війська обрали пріоритетним саме Куп’янський напрямок, у них на меті за будь-яку ціну досягти результату. Ми очікуємо посилення з їхнього боку, поповнюємо резерви, підсилюємо фортифікаційні споруди”, – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, минулої доби росіяни провели сім штурмів на Куп’янському напрямку. По позиціях позиціями ЗСУ застосували 15 ударних дронів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, купянское напавление, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 12:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти з РФ провели ротацію на Куп’янському напрямку та завезли додаткові бойові комплекти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Суспільному”".