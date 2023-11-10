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Армия РФ завезла на Харьковщину дополнительные боекомплекты — Синегубов

Происшествия 12:20   10.11.2023
Оксана Горун
Армия РФ завезла на Харьковщину дополнительные боекомплекты — Синегубов

Оккупанты из РФ провели ротацию на Купянском направлении и завезли дополнительные боевые комплекты, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільному».

«РФ использует и тяжелую технику, идет с танками, бронированными машинами. Характер штурмовых действий изменился раньше. Поскольку российские войска избрали приоритетным именно Купянское направление, у них цель любой ценой достичь результата. Мы ожидаем усиления с их стороны, пополняем резервы, усиливаем фортификационные сооружения», — сказал Синегубов.

Напомним, за минувшие сутки россияне провели семь штурмов на Купянском направлении. По позициям ВСУ применили 15 ударных дронов.

Читайте также: Защитник Украины рассказал о планах и приоритетах врага под Купянском

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 12:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ провели ротацию на Купянском направлении и завезли дополнительные боевые комплекты, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Суспільному»".