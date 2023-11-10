С Купянщины осталось вывезти полсотни детей. Ситуация на фронте – Синегубов

Из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине по состоянию на 10 ноября вывезли 236 детей.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в безопасные места осталось эвакуировать 55 детей.

«Эвакуация идет тяжело, то остались самые такие, знаете, какие настроены оставаться, однако все равно мы общаемся о том, что следует уезжать, то есть, ну иного пути не будет. Наша задача – вывести из этих направлений абсолютно всех детей», — отметил Синегубов.

Ранее Синегубов заявлял, что армия РФ провела ротацию на Купянском направлении и завезла дополнительные боевые комплекты.

«Характер штурмовых действий изменился еще раньше. Поскольку враг выбрал приоритетным именно Купянское направление, его цель – любой ценой добиться результата. Он использует и тяжелую технику, по информации разведки дополнительно завезли БК, произведена очередная, условно говоря, ротация. Ну и снова там будет новая волна, так сказать. Наша задача – держать оборонительные позиции по этому направлению. Все анализируется, это все мы видим и, конечно, соответственно пополняем наши резервы, наши войска, проводим тоже соответствующие ротации, усиливаем фортификации, в том числе», — заявил глава ХОВА.