С Купянщины осталось вывезти полсотни детей. Ситуация на фронте – Синегубов
Из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине по состоянию на 10 ноября вывезли 236 детей.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в безопасные места осталось эвакуировать 55 детей.
«Эвакуация идет тяжело, то остались самые такие, знаете, какие настроены оставаться, однако все равно мы общаемся о том, что следует уезжать, то есть, ну иного пути не будет. Наша задача – вывести из этих направлений абсолютно всех детей», — отметил Синегубов.
Ранее Синегубов заявлял, что армия РФ провела ротацию на Купянском направлении и завезла дополнительные боевые комплекты.
«Характер штурмовых действий изменился еще раньше. Поскольку враг выбрал приоритетным именно Купянское направление, его цель – любой ценой добиться результата. Он использует и тяжелую технику, по информации разведки дополнительно завезли БК, произведена очередная, условно говоря, ротация. Ну и снова там будет новая волна, так сказать. Наша задача – держать оборонительные позиции по этому направлению. Все анализируется, это все мы видим и, конечно, соответственно пополняем наши резервы, наши войска, проводим тоже соответствующие ротации, усиливаем фортификации, в том числе», — заявил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, Купянщина, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 17:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине по состоянию на 10 ноября вывезли 236 детей.".